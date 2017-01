Futurs bacheliers: inscription sur "admission post-bac", des échéances à ne pas rater

La procédure d'admission post-bac génère son lot de stress pour les familles, mais qui n'est pas insurmontable pourvu que l'on respecte les échéances.

> Du 20 janvier au 20 mars 18H00 heure de Paris: les futurs bacheliers se connectent sur le site (https://www.admission-postbac.fr/) et s'inscrivent. Il faut une adresse mail valide, le numéro INE (10 chiffres et une lettre) qui figure sur le relevé de notes des épreuves anticipées au bac passées en première, et, pour les candidats libres au bac, le numéro Ocean.

Une fois le jeune inscrit, le système attribue un numéro de dossier APB et un code officiel. Les noter et les conserver jusqu'à la fin de la procédure.

Le postulant peut aller jusqu'à 24 vœux et établir un premier classement.

> Jusqu'au 2 avril minuit: confirmation des candidatures, ne pas oublier d'imprimer les fiches, constitution et envoi des dossiers (électroniques ou papier).

> Jusqu'au 31 mai minuit: possibilité de changer l'ordre des vœux. La hiérarchie est cruciale car lorsqu'une proposition d'admission est faite, elle annule automatiquement tous les vœux classés en-dessous.

> Entre le 8 juin 14H00 et le 19 juillet 14H00: trois phases de propositions d'admission (du 8 au 13 juin, du 26 juin au 1er juillet, du 14 au 19 juillet).

Le candidat répond par un "oui définitif", un "oui mais" (vous acceptez la proposition mais vous espérez avoir une formation mieux placée dans la liste de vos vœux), un "non mais" (vous refusez la proposition qui vous est faite mais vous maintenez vos demandes pour les vœux mieux placés dans la liste, avec le risque de ne pas avoir une autre proposition aux phases suivantes), ou encore "démissionner" (vous renoncez à tous vos vœux).

> Inscription administrative auprès de la formation acceptée: calendrier variable selon les établissements.

> Du 27 juin 14H00 au 25 septembre 23H59: procédure complémentaire. Ouverte à ceux qui n'ont eu aucune proposition d'admission au terme de la procédure "classique".