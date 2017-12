Gare Saint-Lazare: pourquoi le trafic est-il totalement interrompu?

Les usagers de la SNCF risquent de perdre patience. A la gare Saint-Lazare à Paris, le trafic est totalement interrompu depuis ce mardi 26 au matin en raison d'une panne d'alimentation électrique. Avant midi, les voyageurs étaient bloqués ou dans l'incapacité de prendre leur train. Mais la compagnie ferroviaire a tenu à les rassurer en leur expliquant, via un post Twitter, que leurs équipes étaient "mobilisées pour procéder aux réparations et permettre un retour à la normale le plus rapide possible".

Dans le détail, le trafic est interrompu sur la ligne L du Transilien, entre Paris, La Défense et Bécon-les-Bruyères. Même chose sur la ligne J du Transilien, entre Paris, Argenteuil et Houilles. Le trafic est très perturbé sur le reste de ces lignes.

Ce problème technique intervient quelques jours après le week-end de Noël pendant lequel plusieurs gares parisiennes, notamment celle de Bercy, avaient subi un fort engorgement. De nombreux voyageurs n'avaient pas pu monter dans leurs trains malgré leur billet. Ils étaient donc beaucoup à avoir fait part de leur colère sur les réseaux sociaux, estimant que la SNCF avait vendu plus de tickets qu'elle n'avait de places dans ses wagons.

D'après des journalistes qui se trouvaient sur place, certains trains, déjà remplis, étaient même partis avec plusieurs minutes d'avance. La SNCF avait réagi contestant toute "désorganisation" et expliquant que de nombreux voyageurs sans réservation s'étaient présentés "pour emprunter des trains qui étaient déjà complets". La compagnie avait toutefois assuré qu'il s'agissait de trains "sans réservation obligatoire, accessibles également à tout détenteur d'un billet valable"

Au total, près de 1,7 million de voyageurs étaient attendus dans les gares et à bord des trains en ce week-end de Noël. Une date qui coïncidait cette année avec les départs en vacances.