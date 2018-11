Gilets jaunes: les blocages en cours ce lundi 19 novembre

Les gilets jaunes les plus motivés participent encore à des blocages ce lundi 19. La mobilisation est cependant moins importante que durant le week-end. Différentes régions de France sont concernées par quelques blocages encore prévus ce jour.

La mobilisation est moindre mais se poursuit: en Normandie les gilets jaunes ont annoncé qu'ils bloqueraient le rond pont de Tancarville. Un rond-point de à proximité de l'aéroport du Havre risque d'être aussi touché.

Dans la Manche, seulement un point de blocage a été annoncé sur les réseaux sociaux. Il s'agit du rond-point du Pont-de-Soulles. Les manifestants veulent organiser un barrage filtrant ce lundi.

Au Mans, des gilets jaunes ont indiqué prévoient eux de bloquer l'accès au l'autoroute A28. Alors que l'une des figures du mouvement, Jacline Mouraud, a quant à elle annoncé qu'elle rejoindrait d'autres gilets jaunes au rond-point de Luscanen à Vannes, dans le Morbihan.

Dans le Sud-Ouest, des blocages sont aussi prévus notamment dans la région de Libourne. Le péage de Virsac et le pont d'Aquitaine, sur l'A10, seront fermés à la circulation. Le blocage ne s'est par arrêté entre dimanche 18 et ce lundi: les gilets jaunes ont veillé toute la nuit. Une déviation a été mise en place par la préfecture mais il est préférable d'éviter la zone si possible.

Toute la nuit des gilets jaunes ont aussi continué à bloquer l'A7 vers Orange et le nord d'Avignon notamment. A Aix-en-Provence (direction Lyon), les automobilistes ne peuvent emprunter qu'une seule voie au péage de La Barque. Dans le Var aussi les accès aux autoroutes sont difficiles, notamment à Brignoles er Saint-Maximin.

Dans le Rhône aussi les gilets jaunes restent mobilisés et bloquent le péage de Lima (A6) à hauteur de Villefranche-sur-Saône en direction de Paris.

Enfin le Nord et le Nord-Est ne sont pas en reste non plus: dans le territoire de Belfort le péage de Fontaine (A36) est bloqué dans les deux sens. Des barrages filtrants sont à prévoir à Arras, Lens, Valenciennes ou encore Lille dès le petit matin.

Les blocages et barrages filtrants sont tout de même beaucoup moins importants que ce week-end, faute de mobilisation. Les actions des manifestants sont toujours très difficiles à prévoir puisqu'il n'y a pas réellement d'organisateurs.

Samedi 17, pas moins de 290.000 personnes avaient revêtu leur gilet jaune pour protester contre la hausse des prix des carburants.