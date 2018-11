Gilets jaunes: encore des blocages ce lundi 26 novembre en attendant le 1er décembre (carte)

Difficile de savoir quelle ampleur prendra "l'acte 3" de la mobilisation des gilets jaunes déjà prévue pour le samedi 1er décembre. Des porte-paroles commencent déjà à prendre leur distance avec la prochaine manifestation après les affrontements qui ont eu lieu samedi 24 sur les Champs-Elysées. Dans l'intervalle, la mobilisation se poursuit en semaine, avec une ampleur plus faible. Des points de blocages en province sont à signaler ce lundi 26 au matin.

Les gilets jaunes sont particulièrement actifs en Normandie ce matin avec des barrages filtrants qui ont été installés "aux entrées de Rouen mais aussi à l'entrée du Havre et sur les ponts de Tancarville et de Brotonne en Seine-Maritime" selon France info.

En Alsace, on signale un barrage filtrant à l'entrée du quartier Port du Rhin à Strasbourg et plusieurs autres sur la N66 aux entrées de Saint-Amarin et sur la D52 à Neuf-Brisach puis Chalampé en direction de Mulhouse.

La mobilisation se poursuit également en Bretagne avec des barrages filtrants dans le Finistère à Brest et à Quimperlé, dans le Morbihan à Pontivy et à Lanester ainsi que dans les Côtes-d'Armor à Dinan.

Près de Bordeaux, les forces de l'ordre ont évacué dans la nuit de dimanche à ce lundi le péage de Virsac qui était occupé par des gilets jaunes. Le trafic est néanmoins toujours impacté en raison des dégradations commises sur l'installation. Vinci autoroute a porté plainte à ce sujet.

Voici la carte interactive des blocages recensés par les gilets jaunes eux-mêmes:

S'ils étaient 287.000 le 17 novembre, les gilets jaunes ont été 106.000 à se rassembler partout en France. Parmi eux, 8.000 ont pris part au rassemblement parisien, marqué par des violences. Il s'agit des chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur.

Dimanche 25, un compte Facebook se présentant comme la "page officielle" des "gilets jaunes" a créé un événement intitulé "Acte 3 Macron démissionne!" pour le samedi 1er décembre à 14h. Ce lundi, plus de 26.000 personnes s'étaient déclarées "participantes" et plus de 116.0000 "intéressées".