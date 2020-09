Google Doodle vous rappelle que c’est la rentrée des classes

Cartable, mappemonde, matériel de géométrie, calculatrice… Le Doodle du moteur de recherches Google illustre la rentrée des classes en ce 1er septembre.

Et parmi les accessoires du parfait écolier représentés sous forme de dessins, il y en a un que Google n’a pas oublié : le masque ! Rappelons toutefois que le port du masque n’est imposé qu’à partir du collège et ne concerne donc pas (jusqu’à présent) les élèves de maternelle et de primaire.

Au total, 12,4 millions d’élèves se sont levés plus tôt ce mardi matin et ont pris ou repris le chemin de leur établissement scolaire, pour une rentrée « la plus normale possible », selon les mots du ministre de l’Education nationale. Les 866 000 enseignants, eux, ont retrouvé écoles, collèges et lycées lundi pour la pré-rentrée.

Le président de la République himself s’est adressé aux élèves français lundi soir sur Instagram (la dernière fois, c’était sur Tik Tok), pour leur dire : « Je compte sur vous, pour appliquer les gestes barrière, pour le masque et tout le reste ».