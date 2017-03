Google Maps: retrouver sa voiture dans les parkings, c'est bientôt possible

Nombreux sont ceux qui ont déjà vécu l'angoisse de ne pas retrouver leur voiture dans un parking. Pour ne plus connaître ce genre de situation, Google Maps proposera prochainement une fonction permettant de localiser son véhicule dans le but de faciliter la vie des automobilistes. Toujours en cours de développement, cette fonctionnalité, disponible uniquement dans la dernière version bêta de l'application sous Android, a été baptisée "Parking location" ("Save your parking").

Le principe est simple: il suffira simplement de définir son lieu de stationnement en cliquant sur son point d'emplacement. Puis lorsque le point deviendra bleu, l'utilisateur devra enregistrer ses données et le tour sera joué. Il lui sera également possible d'indiquer des notes (étage, numéro de place), de prendre une photo de son emplacement mais aussi d'ajouter une minuterie pour le parcmètre. Dans ce dernier cas, une fois le temps écoulé, un message lui fera savoir qu'il est temps pour lui de reprendre sa voiture ou de remettre de l'argent dans la machine.

Mais pour profiter de cette fonctionnalité, il faudra impérativement avoir accès à la 3G et être connecté sur Google Maps (via son compte Google). Il est donc évident que cette option fonctionnera mieux dans un parking extérieur que dans un parking sous-terrain. Concernant sa date de sortie, aucune information n'a été mentionnée pour le moment. Mais elle devrait être déployée très prochainement et devrait peut-être s'étendre sur iOS.

Ce n'est pas la première fois que Google Maps propose une fonction d'assistance. En janvier dernier, le service de cartographie avait testé une fonctionnalité qui permettait de savoir, lors d'une recherche d'itinéraire, si des places de parking étaient disponibles à proximité de la destination de l'automobiliste.