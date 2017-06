Grâce à UberEats, McDonald's se lance dans la livraison à domicile dans deux grandes villes françaises

UberEats vient d'annoncer qu'il était maintenant possible de se faire livrer chez soi un repas Mc Donald's. "Quelques clics seulement vous séparent de votre menu Big Mac™, vos Chicken McNuggets™ ou encore votre McFlurry™ livrés chez vous en moins de 20 minutes", a annoncé Uber sur son site internet. Pour en profiter, il vous suffira simplement de vous connecter sur l'application UberEats et de croiser les doigts pour être dans la zone de livraison du Mc Donald's le plus proche.

Le seul bémol, c'est que seulement les Parisiens et les Lyonnais pourront profiter de ce service. Pour l'instant, 29 McDo parisiens et 11 lyonnais proposeront la livraison à domicile. A Paris, vous pourrez commander si vous êtes situés à proximité des restaurants suivants: Cluny, Luxembourg-Pantheon, Paris rue de Rennes, Paris Opera Boulevard des Italiens, Paris Wagram, Paris Austerlitz, Boulogne-Billancourt, Originals Boulogne, Levallois-Perret So Ouest Originals, Nanterre Rn13, Paris Victor Hugo, Paris rue de Passy, Olympiades, La Defense, La Defense Ratp, Paris Convention, Paris rue Saint-Lazare, Paris rue du Commerce, Paris Provence, Paris Porte de Champerret, Paris, Porte de Saint Cloud, Paris Avenue de Choisy, Paris Cadet, Paris Beaugrenelle, Paris Porte Maillot, Vincennes, Paris rue du Depart, Pont de Bezons et Originals Lecourbe.

Pour les Lyonnais, il faudra vous adresser aux Mc Donald's de Lyon La Part-Dieu, Lyon Bellecour, Lyon Victor Hugo, Champagne Au Mont D’Or, Lyon Herriot, Tassin la Demi-Lune, Tassin Etoile d'Alai, Lyon Gerland, Lyon Charcot, Lyon Confluence et Lyon Opera.

Ce service va sûrement ravir les fans du légendaire Big Mac, mais pour ceux qui souhaitent perdre quelques kilos avant l'été, la tache risque d'être un peu plus ardu.