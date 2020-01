Grand Prix d'Amérique 2020 : qui remportera la course un an après Bélina Josselyn ?

Ce dimanche 26 janvier, les amateurs de courses hippiques auront le regard tourné vers l’hippodrome de Vincennes pour le Grand Prix d’Amérique. Qui a le plus de chances de succéder à Bélina Josselyn en remportant cette édition du championnat du monde de trot attelé ?

Dimanche 26 janvier à l’hippodrome de Vincennes, les partants potentiels seront au nombre de 18 pour une course de 2700 mètres. A la clé : une dotation de 900 000 euros que vont se disputer tous les craks du moment.

Parmi les partants favoris, il y a bien sûr la tenante du titre Bélina Josselyn qui s’est montrée très en forme lors de la dernière course qualificative, le Grand Prix de Belgique le 12 janvier. La championne française de Jean-Michel Bazire a retrouvé son meilleur niveau et elle est venue à bout du jeune Enino du Pommeureux qui sera également en forme sur la grille de départ.

Mais il faudra aussi compter avec Bold Eagle : à l’occasion du Grand Prix du Bourbonnais, le 8 décembre 2019, il n’a guère eu à forcer pour décrocher son ticket qualificatif, même s’il avait montré une légère boiterie au heat due à la ferrure. Qualifié au gain, il ne s’était laissé dépasser par la jument Délila de Pommeureux que dans les 50 derniers mètres. Bold Eagle semble tout disposé à décrocher une troisième victoire dans ce Grand Prix d’Amérique.

Et il faudra aussi certainement surveiller Davidson du Pont : lors du Prix de Bretagne le dimanche 24 novembre 2019, le lauréat de la même course en 2018 s’était imposé devant Chica de Joudes et Looking Superb.

Voici la liste complète des partants probables pour ce Grand Prix d’Amérique 2020 :

Bahia Quesnot

Bélina Josselyn

Billie de Montfort

Bold Eagle

Carat Williams

Chica de Joudes

Davidson du Pont

Délia du Pommereux

Dijon

Enino du Pommereux

Erminig D'Oliverie

Excellent

Face Time Bourbon

Milligan's School

Looking Superb

Propulsion

Ringostarr Trebb

Uza Josselyn

Vitruvio

Vivid Wise As

Et vous ? Quels sont vos pronostics pour ce Grand Prix d’Amérique ?

Tentez votre chance avec le PMU.