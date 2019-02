Grève du mardi 5 - Info Trafic: pas de perturbation sur les RER et Transiliens

Les Franciliens peuvent pousser un "ouf" de soulagement ce mardi matin en allant prendre les transports en commun. Comme annoncé lundi par la RATP et la SNCF, le mouvement de grève lancé pour aujourd'hui à l'iunitiaoitve de la CGT n'a pas provoqué de perturbations sur les RER et les Transiliens.

A noter toutefois que le trafic est perturbé sur le RER A pour les destinations suivantes: Boissy St-Léger, Cergy Le Haut, Marne-la-Vallée (Disneyland), Poissy et St-Germain-en-Laye. La perturbation, qui ralentie fortement le trafic entre Nation et Vincennes, est consécutive à un "acte de malveillance" dont la nature n'a pas été précisé selon le SNCF.

Sur le RER D également, la circulation des trains est perturbée entre Orry la Ville et Corbeil via Evry Courcouronnes/Melun via Combs la Ville. En effet, un incident sur les câbles permettant l'alimentation électrique des trains a eu lieu vers Stade de France tandis qu'un autre affecte une voie à la gare du Nord.

La circulation des métros et des bus dans Paris n'est pas impacté par la grève mais pourrait ponctuellement être perturbé en fonction du parcours de différentes manifestations.

C'est la CGT qui a lancé un appel à la grève en réponse à l'organisation du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Le syndicat, soutenu par certaines personnalités politiques et d'autres organisations et même certains gilets jaunes veut ainsi participer à sa façon, "sur le bitume", à cette grande consultation citoyenne qui prendra fin à la mi-mars.