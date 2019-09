Grève à la RATP : vendredi noir à Paris pour les usagers du métro, du bus et du RER

Lignes de métro fermées, RER A et B ne circulant qu’aux heures de pointe, bus très rares… La RATP annonce des perturbations particulièrement importantes sur l’ensemble de son réseau ce vendredi 13 septembre.

Les prévisions de trafic plus précises seront communiquées ce mercredi vers 18 heures, mais le syndicat annonce que cette grève devrait être suivie par 100% des conducteurs du RER et 90% sur le métro. Cependant, pour assurer un service minimum, la RATP pourrait demander à ses cadres de rouler.

A noter cependant : l’appel à la grève ne devrait pas être reconduit et le trafic devrait donc revenir à la normale dès samedi matin. Les usagers auront même le loisir de voyager toute la nuit de samedi à dimanche puisque six lignes du métro (1, 2, 5, 6, 9 et 14, ainsi que des lignes T2, T3a et T3b du tramway) resteront ouvertes. Cette nuit blanche sera reconduite une fois par mois, de septembre à mars.