Grève massive à la RATP ce vendredi 13 : les prévisions de trafic

Dix lignes de métro interrompues, 1 bus sur 3, et seulement quelques RER A et B aux heures de pointe… La journée de grève à la RATP, ce vendredi 13 septembre, s’annonce très compliquée pour les usagers des transports en commun parisiens.

Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront totalement fermées ce vendredi 13 septembre.

Sur les lignes 4 et 7, comptez sur 1 train sur 3. Même fréquence sur la ligne 8, mais seulement pour les stations situées entre Créteil-Pont du Lac et Reuilly Diderot.

Sur la ligne 9, les stations situées entre Franklin-Roosevelt et Nation ne seront pas desservies (les trains ne circuleront donc qu’entre Pont de Sèvres et Franklin-Roosevelt d’une part, et Nation et Mairie de Montreuil d’autre part). Sur le reste de la ligne, seul 1 train sur 4 circulera.

Les lignes 1 et 14 devraient fonctionner normalement mais la RATP prévoit, logiquement, qu’elles seront rapidement saturées.

Aucun RER A ou B aux heures creuses

Sur la ligne du RER A, la journée s’annonce également compliquée. Seul 1 train sur 3 circulera aux heures de pointe (soit entre 6h30 et 9h30, et entre 17h et 20h). Aux heures creuses, aucun train ne circulera et les gares seront d’ailleurs fermées. Sur le RER B, aucun train non plus aux heures creuses et seulement 1 train sur 5 aux heures de pointe.

Si le trafic sera normal sur les lignes C, D et E (exploitées par la SNCF) et sur les Transiliens, l’interconnexion sera interrompue à Gare du Nord.

Très peu de tramway et de bus

Et ce vendredi 13 ne sera guère plus simple sur les lignes de bus et de tramway : comptez sur 1 bus sur 3 en moyenne sur l’ensemble des lignes, et sur 1 tramway sur 2 sur les lignes T3bis et T5. Les lignes T1, T2, T3a, T6, T7 et T8 resteront désertes aux heures creuses et seul 1 tramway sur 3 devrait circuler aux heures de pointe.

Pour tenter de limiter l’impact de cette grève pour ses usagers, la RATP a mis en place des partenariats avec d’autres modes de transports urbains. Elle annonce par exemple offrir 30 minutes gratuites à ses usagers qui utiliseront les scooters électriques Cityscoot, grâce au code promo RATP-1. Pour en savoir plus sur les offres proposées en cette journée de mobilisation exceptionnelle, rendez-vous sur le site de la RATP. Cette grève massive fait suite à l’appel de l’ensemble des syndicats de la RATP à la mobilisation contre la refonte des régimes de retraite et, notamment, contre la réforme des régimes spéciaux.