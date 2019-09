Grève SNCF du mardi 24 septembre : perturbations et prévisions de trafic

Le trafic sera plus ou moins perturbé sur l’ensemble du réseau SNCF ce mardi 24 septembre. Si les TGV et les liaisons internationales seront peu affectés par l’appel à la grève, les trains Intercités, les TER, RER et le Transilien pâtiront davantage.

A l’exception des axes Atlantique et Nord (4 trains sur 5 rouleront), le trafic TGV sera normal ce mardi. Même prévision du côté des Eurostar, Thalys, Lyria, ainsi que pour les liaisons France-Italie, France-Espagne et France-Allemagne.

Le trains régionaux particulièrement affectés

L’appel à la grève lancé par deux des principaux syndicats de la SNCF (CGT-Cheminots et Sud-Rail) sera davantage suivi par les cheminots des trains régionaux : seul deux Intercités sur cinq rouleront (un sur quatre la nuit) et il ne faudra compter que sur deux TER sur trois.

En Île-de-France, seul un Transilien sur deux en moyenne circulera. La ligne R vers Montereau et Montargis sera particulièrement perturbée puisque seul un train sur quatre roulera.

Trafic perturbé sur le RER, sauf sur la ligne A

Du côté du RER, les lignes les plus touchées seront la partie nord de la ligne B : au-delà de la Gare du Nord, seuls deux trains sur cinq devraient circuler. Sur la ligne C, un train sur deux roulera ; sur la ligne D, deux trains sur cinq, mais aucun entre Châtelet et Gare de Lyon ; sur la ligne E, seuls deux trains sur cinq sont annoncés par la SNCF.

Seuls deux syndicats de la SNCF ont appelé à la grève. L’Unsa-Ferroviaire appelle pour sa part à manifester mais pas à cesser le travail.

Il faut s’attendre à d’autres mouvements sociaux ce mardi 24 septembre : la CGT, la FSU, ainsi que les organisations de jeunesse Unef et UNL, ont lancé un appel interprofessionnel à manifester et à faire grève contre le projet de réforme des retraites. Le gouvernement souhaite le transformer en un système universel par point et, notamment, mettre fin aux régimes spéciaux.