Grève SNCF jeudi 21 septembre (2017) - Annulation, retard, perturbation: info trafic des trains en Ile-de-France

INFO TRAFIC SNCF - La plupart des principaux syndicats de la SNCF, hormis la CFDT, appellent à la grève ce jeudi 21 septembre 2017 contre la réforme du code du travail portée par Emmanuel Macron et, en filigrane, le projet de révision du régime spécial des cheminots. Quel impact sur les trajets quotidiens, ou non, pour les voyageurs? FranceSoir fait le point pour la région Ile-de-France.

Contactée, la SNCF assure que 95% des trains circuleront normalement sur l'ensemble du réseau, jeudi 21. Pour autant, si en région ce sont surtout la Bourgogne (50% des trains circulant seulement), la Franche-Comté (60%) et l'Aquitaine (62%) qui seront fortement impactées, l'opérateur ferroviaire assure qu'en Ile-de-France le trafic sera "normal".

Le détail est plus nuancé. Ainsi les lignes Transilien P, R et U seront fortement perturbées avec seulement 1 train sur 3 annoncé. Un dispositif spécial a-t-il été prévu pour concentrer les trains sur les heures de pointe et ainsi faciliter les trajets domicile-travail? Pas de réponse du côté du service presse de la SNCF qui se contente d'annoncer un "plan normal de circulation".

Quelles perturbations pour les autres lignes Transilien (H, J, K, L et N)? "Trafic normal" jeudi 21, répond donc la SNCF. Tout comme la RATP qui, également contactée, prévoit aussi une circulation normale de ses rames pour toute la journée.

En raison de ces disparités d'une ligne à l'autre, la SNCF invite donc les usagers à consulter la disponibilité et les horaires de leur train via Internet ou l'application SNCF. Un numéro de téléphone "ligne directe", le 36 35, permet également de connaître en temps réel l'état du trafic. Des trajets en covoiturage IDVROOM (service de la SNCF) peuvent également être offerts par l'opérateur ferroviaire.

Les opposants à la réforme du droit du travail maintiennent la pression, en se mobilisant à nouveau jeudi 21, à la veille de la présentation des ordonnances en conseil des ministres et deux jours avant la manifestation de La France Insoumise. L'Unsa-ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, a appelé les cheminots à se mobiliser par la grève et les manifestations, rejoignant les appels de la CGT et Sud.