Grève SNCF jeudi 21 septembre - Quelles perturbations sur le réseau RATP?

PERTURBATION - Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du code du travail aura lieu jeudi 21 soit trois jours avant le manifestation de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Mais selon la RATP, contactée par FranceSoir, le trafic sera "normal" sur le réseau parisien.

Que ce soit les bus, métros ou encore les tramways: tous les moyens de transport gérés par la RATP ne devraient pas être impactés par le mouvement social. Mardi 12, une première journée de mobilisation avait eu lieu et les perturbations avaient été plus importantes que celles prévues pour jeudi.

Du côté de la SNCF, le trafic ne devrait pas être trop perturbé non plus en Ile-de-France. Lors de la dernière journée de grève, les RER A et B avaient été fortement perturbés, mettant en retard des milliers de voyageurs. En effet, près de la moitié des trains circulaient. Cette fois ci, les lignes de Transilien P, R et U uniquement devraient connaître des perturbations. Seulement deux suppressions de train sont à prévoir sur la ligne P, entre Paris Est et Meaux. Sur la ligne R il faudra compter un train sur deux entre Paris et Montereau/Montargis et inversement. Enfin sur la ligne U, trois trains sur quatre sont annoncés.

Pour qu'ils soient sûrs des horaires de leur train, la SNCF propose à ses usagers de se rendre sur son site Internet ou encore son application. Un service de covoiturage, iDVROOM, est aussi mis à disposition des voyageurs qui se retrouveraient dans l'embarras. Chaque jour aussi, les comptes Twitter de chaque lignes diffusent des informations en temps réel.