Grève SNCF jeudi 21 septembre - retards, horaires, solutions de secours: tout savoir sur les perturbations annoncées

INFO TRAFIC DES TRAINS - Nouvelle journée de mobilisation. En raison de l'appel à la grève contre la réforme du code du travail portée par Emmanuel Macron, le trafic risque d'être perturbé, jeudi 21, notamment sur le réseau SNCF. Alors pour éviter aux usagers des transports en commun d'être pris au dépourvu, FranceSoir a fait le point sur les perturbations annoncées.

Selon les dernières informations divulguées, "95% des trains vont rouler normalement" au niveau national, selon les déclarations d'un porte-parole de la SNCF. En région parisienne, seul le Transilien connaîtra des perturbations de trafic. Pour le moment, sont concernées les lignes P, R et U avec seulement un train sur trois annoncé. Du côté des Intercités, ils circuleront à 80%. Lancée par trois syndicats de cheminots (CGT, Unsa, SUD), la grève devrait seulement perturber les lignes Paris-Limoges-Bordeaux et Bordeaux-Marseille avec un train sur deux.

Quant aux TER, ils seront également impactés par le mouvement de grève. Les perturbations sont notamment prévues en Bourgogne (50% des trains en circulation), en Franche-Comté (60%) mais aussi en Aquitaine (62%). Mais que les voyageurs se rassurent: 84% d'entre eux devraient tout de même circuler normalement. Rien à signaler toutefois sur le réseau TGV et International où aucune perturbation n'est annoncée.

En raison de ces disparités, la SNCF invite donc les usagers à consulter la disponibilité et les horaires de leur train via Internet ou l'application SNCF. Un numéro de téléphone "ligne directe", le 36 35, permet également de connaître en temps réel l'état du trafic. Des trajets en covoiturage IDVROOM (service de la SNCF) peuvent également être offerts par l'opérateur ferroviaire.

Les opposants à la réforme du droit du travail maintiennent la pression, en se mobilisant à nouveau jeudi 21, à la veille de la présentation des ordonnances en conseil des ministres et deux jours avant la manifestation de La France Insoumise. L'Unsa-ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, a appelé les cheminots à se mobiliser par la grève et les manifestations, rejoignant les appels de la CGT et Sud.