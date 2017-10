Grèves des fonctionnaires - "Pas de perturbations" à la SNCF, la RATP au ralenti

Ce ne sont pas moins de 5,5 millions de fonctionnaires qui sont appelés à la grève mardi 10 par leurs syndicats pour dénoncer les mesures annoncées par le gouvernement dans la fonction publique. Ils contestent la fin des contrats aidés, la suppression de 120.000 postes d'ici 2022, la hausse de la CSG et le gel des salaires.

Si le trafic aérien va subir d'importantes perturbations –on annonce 30% de vols en moin– le trafic ferroviaire devrait être moins impacté. Et ce bien que la CGT et la CFDT ont appelé les cheminots à rejoindre les cortèges. La direction du groupe a assuré que les TGV, Transilien, TER, Eurostar et Thalys devraient circuler normalement. "Il n'y a pas de perturbation attendue", a fait savoir la SNCF.

Du côté de la RATP, la circulation des métros, bus et tramway pourrait s'effectuer au ralenti mardi. Les trois syndicats représentatifs, CGT, Unsa et SUD, appellent à manifester place de la République à Paris. Par "tous les moyens possibles" pour SUD, y compris en faisant grève. La CGT-RATP, qui n'a pas déposé de préavis, évoque la construction de "convergences" afin de "faire reculer le patronat et le gouvernement" sur "toute remise en cause des droits des travailleurs et la destruction sociale". L'Unsa, dont le préavis concerne uniquement la maintenance, et SUD insistent eux sur la hausse de la CSG et la défense des "acquis" des agents RATP.

"Des perturbations seront bien là le mardi 10 octobre, mais nous n'en connaissons pas encore l'ampleur. Nous suivons aussi les potentiels blocages d'axes routiers par les transporteurs ou par des manifestations", explique la régie des transports sur son site internet. Et d'ajouter: "Nous attendons de fortes perturbations sur le réseau BUS RATP sur tout le parcours de la manifestation (les 11ième et 12ième arrondissements sont à éviter tout l'après midi et jusqu'en début de soirée). Des stations de métro (voir RER à Nation) pourraient être fermées (c'est la préfecture de police qui prendra la décision au cas par cas)".

Néanmoins la RATP souligne que pour "ceux qui vont au travail en début de matinée et qui en reviendront le soir, à priori aucune perturbation n'est annoncée".