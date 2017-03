Grossesse: la prise d'ibuprofène soupçonnée d'entraver le développement des testicules des fœtus

C'est une nouvelle étude inquiétante que vient de publier ce vendredi 10 des chercheurs de l’Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset) de Rennes. Ils expliquent en effet que la prise d'ibuprofène chez les femmes enceintes, dans les premiers mois de la grossesse, peut altérer l'intégrité du développement des organes génitaux masculins. Les résultats sont dévoilés dans la revue Scientific Reports.

Problème: trois femmes sur dix consomment de l'ibuprofène durant leur grossesse. Or, les substances de ces médicaments luttant contre la douleur peuvent passer la barrière placentaire et pénétrer dans les tissus du bébé en formation. Elles créent un déséquilibre entre les taux d’Insulin-like 3 (INSL3) et de testostérone, deux hormones impliquées dans la descente des testicules chez l'enfant en train de se développer.

Bernard Jégou directeur de recherche à l'Inserm et coordinateur de l’étude explique avoir "observé qu’entre la 8e et la 10e semaine de grossesse, l’ibuprofène cognait dur. Or, pendant cette période, l’individu est en pleine formation. Il s’agit d’une fenêtre très sensible pour le développement morphologique et génique de ses organes sexuels". Il explique cependant que "même si le sujet est anxiogène, ces antalgiques sont utiles et le but n’est pas de faire culpabiliser les femmes. Mais il est important de faire en sorte de les consommer pendant des périodes les plus courtes possibles et aux doses les plus faibles possibles".

L'ibuprofène est un médicament disponible sans ordonnance et fait partie des médicaments courants autorisés dans le cadre de la grossesse.