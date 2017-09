Ile d'Oléron: une quinquagénaire tuée par la foudre, que faire pour éviter un tel drame?

Un terrible drame a touché un couple de vacanciers sur l'Ile d'Oléron vendredi 1er septembre. Une femme de 51 ans, qui pêchait à pied avec son mari sur la plage de Saint-Trojan-les-Bains, a été frappée par la foudre, et est décédée malgré les tentatives de réanimation de son époux et des secours, intervenus sur place par hélicoptère.

Pascal Massicot, le maire de la commune, a expliqué qu'il n'y avait pas d'orage au moment du drame, juste de la pluie, et qu'un seul éclair était tombé. Mais un seul éclair suffit pour tuer.

La foudre frappe chaque année une centaine de personnes en France, et entre 10 et 20 victimes ne survivent pas. Les rescapés peuvent souffrir de séquelles physiques et psychologiques graves.

Si ce phénomène est imprévisible, il y a quand même quelques conseils et précautions à prendre pour éviter qu'un tel drame ne se produise.

La première des choses à faire est d'éviter de sortir en cas d'orages. S'ils surviennent alors que vous êtes déjà en extérieur, ne surtout pas s'abriter sous un arbre, ni se protéger avec un parapluie, ou approcher une structure métallique comme une clôture ou un pylône électrique. Cela ferait de vous une cible pour la foudre.

Il est conseillé de s'abriter dans une maison, une voiture ou une petite grotte. Il faut aussi éviter de courir et de se déplacer en groupe compact. Si vous êtes dans une maison, le mieux est de débrancher tous les appareils électriques.

Si aucun abri n'est possible, le plus prudent est de se coucher en boule au sol, sur un matériau isolant comme une bâche ou même un ciré imperméable.

Il n'est pas interdit de téléphoner avec un portable. Les mobiles, au contraire des fixes, ne représentent aucun danger. Toutefois, éloignez-vous de votre perche à selfie si vous en avez une, elle pourrait attirer la foudre.

Si malgré toutes ces précautions vous êtes le témoin d'un coup de foudre, vous pouvez toucher la victime sans risque d'être électrocuté. Si elle est inconsciente mais qu'elle respire, mettez-la en position de sécurité, couvrez-la et appelez le Samu. Si elle ne respire plus, procédez à un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours.