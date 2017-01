L'Ile-de-France et la Corse en vigilance orange neige et verglas ce dimanche 15 janvier

Les huit départements d'Ile-de-France, incluant Paris et sa banlieue, ont été placés en vigilance orange neige et verglas, selon le bulletin de Météo France diffusé ce dimanche 15 au matin.

Ces huit départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise) s'ajoutent à la Corse-du-Sud et la Haute-Corse déjà concernées par une alerte diffusée samedi. "Une perturbation est attendue en fin d'après-midi" dimanche sur l'Ile-de-France. "Elle gagnera l'ensemble de la région avant la nuit et sera accompagnée de faibles chutes de neige" avec des hauteurs de 1 à 3 cm, précise Météo France dans son bulletin de 06H00.

Samedi 14, des chutes de neige ont affecté le quart nord-est du pays mais les conséquences les plus dramatiques de cette offensive du froid ont été enregistrées dans les Pyrénées, où une avalanche a fait un mort. En Haute-Corse et Corse-du-Sud, des chutes de neige ou du verglas sont aussi attendus "dans des proportions importantes pour la région". Il devrait tomber 5 à 15 centimètres à 300 mètres d’altitude, et 10 à 20 cm (localement jusqu’à 40 cm) au-dessus de 600 mètres.