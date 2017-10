Ile-de-France: le pass Navigo pourra bientôt être remplacé par son smartphone

Nombreux sont ceux qui ont déjà été en retard au travail ou à un rendez-vous après avoir oublié et cherché pendant de longues minutes sa carte de transports. Partant de ce constat, Île-de-France Mobilités (ex-Stif) a décidé de prendre les choses en main en modernisant son système de pass Navigo.

Selon une information rapportée par 20 Minutes, il ne sera bientôt plus nécessaire de l'emmener avec soi grâce à sa dématérialisation. En effet, l'application Via Navigo, qui permet actuellement de calculer son itinéraire, permettra prochainement de se servir de son smartphone comme d'une carte afin de franchir les portiques. Mais aussi de payer son forfait avec sans faire la queue en début de mois pour le recharger à la borne.

Et pour "une sécurisation maximale des données", le forfait sera installé sur la carte SIM du téléphone une fois qu'il aura été chargé via l'interface ViaNavigo. Un détail qui permettra également à l'utilisateur de pouvoir prendre les transports en commun même si son smartphone n'a plus de batterie. Pour le moment, aucune date précise de lancement n'a été révélée mais la région espère que ce service sera déployé dès la rentrée 2018. Au total, 2,1 millions de personnes pourraient être intéressées par cette nouvelle fonctionnalité.

En parallèle, un nouveau pass Navigo devrait voir le jour d'ici à l'année 2021. Il fera office de porte-monnaie virtuel et permettra de dématérialiser le ticket de métro afin que les usagers des transports en commun ne puissent plus les perdre. Ce dernier sera passé sur les bornes de validation de titre de transports, lesquelles débiteront automatique le prix d'un trajet. Ces nouveaux services doivent être votés ce mardi 3 au conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.