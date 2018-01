En images - La tempête Eleanor se déchaîne sur la France (vidéos)

La tempête Eleanor a frappé la France mardi 2 et continue de sévir ce mercredi 3 dans 51 départements toujours placés en vigilance orange en raison des vents violents, des vagues-submersion sur la façade nord-ouest et des risques de crues et d'inondations.

Les rafales de vents ont parfois dépassé les 130 km/h. Associées sur les côtes à une période de fortes marées, elles ont donné lieu à des scènes impressionnantes, immortalisées par des internautes un peu partout en France mais aussi en Irlande, touchée quelques heures auparavant.

C'est sans surprise en bord de mer que le phénomène, qui n'a pour le moment fait aucune victime en France, a été le plus impressionnant. Les vagues se sont brisées sur les digues et les jetées de Saint-Malo et du Havre, comme elle l'avait déjà fait en Irlande.

L'effet conjugué d'Eleanor et des grandes marées à Saint-Malo

Les rafales de vent sur la mer au Havre

#Eleanor frappe déjà l'Irlande avec des phénomènes de submersions impressionnants, comme ici à Galway. (https://t.co/p33G5nDSsh) pic.twitter.com/C9px3K5YHz — Météo Express (@MeteoExpress) 2 janvier 2018

Le passage d'Eleanor sur l'Irlande

Un spectacle fascinant qui ne doit pas faire oublier les règles de sécurité: ne pas circuler ou se tenir en bord de mer, même sur une falaise. Une vague plus puissante que les autres a tôt fait d'emporter un promeneur au large.

La nature a également montré sa puissance à l'interieur des terres, que ce soit par la force des vents enregistrés ou la montée des eaux de la Seine qui inquiète certains riverains.

Coup de vent sur Metz

C’est maintenant que vivre à coter de la Seine c’est chaud #Eleanor pic.twitter.com/pe1Csf5HSD — Cassandra (@CassieYtdmta) 3 janvier 2018

Eleanor a également été violente à l'intérieur des terres

D'autres ont choisi de détendre l'atmosphère en ironisant sur des scènes parfois comiques immortalisées durant la tempête, ou en postant des vidéos de situations cocasses filmées durant d'autres coups de vents à travers le monde.

Certains ont ironisés sur la puissance de la tempête.

Un total de 200.000 foyers étaient privés d'électricité à 9h ce mercredi matin. Les principales régions touchées ont été jusqu'à présent la Normandie avec 50.000 foyers sans courant électrique, la Picardie 30.000 foyers, la Lorraine 30.000, l'Ile-de-France 30.000, la Champagne-Ardenne 20.000 foyers, Le Nord Pas-de-Calais 15.000, a indiqué Enedis dans un communiqué.