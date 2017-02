Inauguration de la ligne à grande vitesse en Paris et Bordeaux

François Hollande a inauguré ce mardi 28 la ligne à grande vitesse qui reliera Paris à Bordeaux. Bien que les travaux soient terminés, les trains ne circuleront sur les voies qu'à partir du 2 juillet prochain.

Le projet, imaginé en 1992 n'est sorti de terre qu'en 2012. Et pas moins de six ans de travail auront été nécessaires pour réaliser le tronçon LGV entre Tours et Bordeaux afin que la Gironde soit enfin reliée à la capitale. Il ne faudra bientôt plus que deux heures pour aller d'une ville à l'autre.

"Cette première inauguration de la ligne est un événement d'une importance extrême" a annoncé Guillaume Pépy, président de la SNCF, sur France Info.

En effet, le chantier de presque 8 milliards d'euros a été terminé à temps et ce malgré l'opposition de nombreuses associations écologistes qui refusaient de voir 117 communes traversées par des TGV. Le président a participé à l'inauguration qui s'est déroulée en Charente à Villognon.

Si le chantier est terminé, un peu moins de 500 conducteurs doivent maintenant être formés durant la phase d'essais jusqu'à la mise en service de la ligne, en juillet prochain. A cette même époque, la gare de Bordeaux Saint-Jean aura fini d'être rénovée.

La ligne qui ouvrira pendant les vacances scolaires sera certainement prise d'assaut par les vacanciers et des billets "Prem's" seront mis en vente dans quelques jours.

C'est en plus une nouvelle gamme de TGV qui reliera les deux ville: l'Océane, inaugurée en décembre dernier.

A l'avenir, deux autre tronçons seront construits: l'un vers Toulouse et l'autre vers l'Espagne.