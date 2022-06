En Inde, l'anonymat sur Internet bientôt impossible

Les Indiens ne pourront bientôt plus naviguer de manière anonyme sur Internet. À compter du 27 juin prochain, les VPN (Virtual Private Network), qui garantissent généralement la protection totale de leurs données, seront obligés de conserver celles-ci pendant cinq ans et de les transmettre à l'État, si celui-ci les réclame.

L'un des objectifs du gouvernement de "la plus grande démocratie du monde" est clairement d'empêcher sa population d'accéder à des réseaux sociaux, dont l'accès est d'ailleurs prohibé. L'Inde franchit ainsi un nouveau pas vers la censure, en annonçant une nouvelle directive : à compter du 27 juin, l'Équipe d'intervention d'urgence informatique indienne (CERT-IN) aura désormais accès aux données des très nombreux clients de solutions VPN, de plateformes d'échanges de cryptomonnaies, des services de stockage Cloud, de datacenters en encore de fournisseurs de portefeuilles.

Toutes ces structures devront conserver toutes les données de leurs clients pour une durée de cinq ans : identité, adresses IP et mail, mais aussi adresse postale et numéro de téléphone pourront dont être transmis au CERT-IN, si ce bureau d'État du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information le réclame.

Cette mesure sera problématique pour les Indiens qui utilisaient notamment les VPN pour naviguer anonymement et accéder aux contenus en principe interdits à la consultation depuis leur pays. De nombreux fournisseurs de VPN locaux risquent bien de devoir mettre la clé sous la porte, car ils ne seront plus en mesure de garantir l'anonymat à leurs clients.