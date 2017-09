Info trafic du week-end du 1er au 3 septembre: le gros des difficultés le samedi

Certains ont prolongé leurs congés jusqu'au dernier moment et prendront la route ce week-end du 1er au 3 septembre. Mais les vacances d'été sont bien finies, et c'est donc dans le sens des retours que les quelques difficultés du week-end surviendront.

> Vendredi 1er septembre:

Bison futé voit vert sur toute la France dans le sens des départs. Ceux qui voudraient profiter d'un dernier week-end ensoleillé devraient donc pouvoir s'offrir ce petit plaisir.

En revanche, l'organisme prévoit quelques difficultés dans le sens des retours en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, classées orange. "En ce qui concerne les derniers vacanciers sur la route du retour au domicile, ils devront autant que possible éviter de circuler autour des grandes agglomérations aux heures de pointe d’entrée (entre 8 h et 10 h) et de sortie de bureaux (entre 16 h et 20 h) car les difficultés rencontrées seront importantes", prévient Bison futé.

> Samedi 2 septembre

Ce sera la journée la plus chargée. Si là aussi Bison futé prévoit une France verte dans les sens des départs, tout le territoire est classé orange dans le sens des retours. Outre la traditionnelle "pointe du samedi soir" vers 20h à Paris, il met en garde contre une circulation dense "de la Méditerranée à Lyon, dans la traversée du Massif Central ou venant du Sud-Ouest, de l’Espagne ou des Pyrénées, la circulation sera dense sur les grands axes de la moitié sud du pays" (A7, A8, A9, A10, A63) en raison des dernier retours.

Il est donc recommandé d'éviter les grands axes de transit du pays, entre 10h et 16h et les grandes agglomérations (Bordeaux, Lyon, Paris…), entre 18h et 20h.

> Dimanche 3 septembre

Les vacances seront bien finies, comme en témoigne des prévisions vertes sur toute la France dans le sens des départs comme des retours. Bison futé ne prévoit que quelques difficultés loin d'être exceptionnelles "sur l’autoroute A10 au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 12 h à 23 h, avec un trafic plus important entre 16 h et 20 h et sur l’A6 à Fleury, de 12 h à 23 h. On peut s’attendre à quelques ralentissements de faible ampleur en direction des grandes métropoles, principalement entre 17 h et 20 h", prévient-il.