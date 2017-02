Info trafic du week-end du 17 au 19 février: une journée de samedi en noir en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce week-end marquera le début des vacances scolaires pour la zone A, la deuxième semaine pour la zone B et la fin pour la zone C. Samedi 18, la journée sera noire dans le sens des départs sur les axes d’Auvergne-Rhône-Alpes menant aux stations de sports d’hiver (A6, A40, A43, N85, N90). Des difficultés sont également à prévoir lors la traversée de la Bourgogne-Franche-Comté en direction de Lyon (A31, A6) ainsi que sur les autoroutes A39 et A40. Dimanche 19, le trafic redeviendra fluide.

Vendredi 17

Dans le sens des départs, la journée de vendredi est classé verte au niveau national et orange en Grand-Est (10, 52) et en Bourgogne-Franche-Comté (21, 71, 89). En Ile-de-France, des difficultés sont attendues sur l’autoroute A6 au péage de Fleury à 12 h et entre 16 h et 19 h. À Lyon et Grenoble, on attend des difficultés notables dès 15 heures sur les voies rapides urbaines. Dans le sens des retours, l'Ile-de-France est classée orange. Des ralentissements sont attendus sur les autoroutes A6 et A 10 principalement entre 16 et 20 h.

Samedi 18

Samedi sera classé orange dans le sens des départs au niveau national et noire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le quart nord-est du pays les axes A6, A26, A5 et A31 se dirigeants vers Lyon connaîtront des bouchons entre 9h et 15h, en raisons de la présence des vacanciers. De nombreuses difficultés sont aussi attendues entre 7h et 18 h sur l’autoroute A43 au niveau de La Tour-du-Pin. Dans le sens des retours la journée restera orange au niveau national mais sera rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les bouchons se succèderont entre 10h et 16h sur la N90, N201, NA43, N205, D1091 et A40.

Dimanche 19

Les flux de vacanciers partant prendre leurs quartiers d'hiver s'étant écoulés lors du samedi, la journée est classée verte sur l'ensemble du territoire, dans le sens des départs comme dans celui des retours.