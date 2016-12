Info trafic du week-end du 23 au 25 décembre: des départs difficiles, des retours tranquilles

Le week-end s'annonce difficile sur les routes, surtout dans le sens des départs. Rien d'étonnant, la fin de semaine correspondant au réveillon de Noël. Les Français seront donc nombreux à prendre la route dès vendredi 23 ainsi que samedi 24. Dimanche 25 sera en revanche bien plus calme.

> Vendredi 23

La circulation est classée orange sur l'ensemble de la France métropolitaine et rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Il sera très vite difficile de quitter la capitale, Bison Futé recommandant de partir avant 11h.

Des difficultés "significatives" sont notamment attendues "au départ de Paris en direction de Lyon, d’Orléans ou de la Normandie entre 9h et 15h" ainsi que sur les grandes rocades parisiennes.

L'A10 dans le sens Paris-Poitiers, l'A6 aux alentours d'Auxerre, la traversée de Lyon et l'A7 en direction de Marseille seront également encombrés entre 13h et 19h. Ce à quoi s'ajouteront "des bouchons aux abords de toutes les grandes métropoles entre 15h et 20h".

L'ensemble du pays est classé vert dans le sens des retours.

> Samedi 24

En cette veille de Noël, les départs en vacances se poursuivront, Bison Futé voit donc orange au niveau national dans le sens des départs, y compris en Ile-de-France. En revanche, les départs vers les stations de ski se feront sentir et une douzaine de départements du centre-est de la France sont classés rouges.

"La circulation sera dense au départ de Paris en direction de Lyon, d’Orléans ou de la Normandie entre 9h et 15h", prévient là encore Bison Futé. Les dernières courses de Noël et départs vers les lieux de réveillon devraient également créer des perturbations sur les grandes rocades parisiennes, notamment en début de soirée. Une situation que devraient également connaître les grandes métropoles entre 10h et 17h.

Mais les pires difficultés se concentreront sur les axes en direction des Alpes. "En raison des déplacements vers les stations de ski des Alpes, la circulation sera dense sur A40 et A43 entre 10h et 13h, dans les deux sens de circulation, au passage des tunnels et des péages".

> Dimanche 25

Le jour de Noël, les conducteurs français devraient être trop préoccupés par la bûche et les cadeaux pour prendre la route. C'est pourquoi Bison Futé ne prévoit aucune difficulté particulière et voit donc vert sur l'ensemble du territoire dans les deux sens de circulation. Quelques ralentissements sont envisageables à l'approche des grandes agglomérations ou sur l'A11 entre Nantes et Angers selon Vinci Autoroutes, mais rien d'inhabituel.

En revanche, le lundi 26 est classé orange dans la région Rhône-Alpes dans le sens des départs, et en Ile-de-France dans les deux sens.