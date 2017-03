Info trafic du week-end du 3 mars au 5 mars: un samedi rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce week-end les principales difficultés de circulation conerneront encore la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, malgré une amélioration par rapport aux précédents weekend, sera classée rouge samedi 4 dans le sens des départs. Les premières vagues de vacanciers sont passées, mais le trafic vers les pistes de ski restera dense pour ceux partis après les vacances scolaires, dans les deux sens de circulation. Des perturbations sont aussi à prévoir en Île-de-France vendredi 3 dans le sens des départs.

Vendredi 3

Dans le sens des départs, la journée du vendredi est classé verte sur le plan national et orange en Île-de-France par le site Bison futé. Dans la région parisienne, des difficultés sont attendues sur l’autoroute A6 au péage de Fleury de 14hà 15h et entre 17h et 20h. Les vacanciers qui ont choisi de partir après les périodes de congés scolaires devront éviter de quitter les grandes villes, entre 16h et 19h, et de transiter sur les rocades de contournement périurbaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, Chamonix).

Samedi 4

Dans le sens des départs, la journée du samedi est classée verte sur le plan national. Mais la circulation restera très compliquée entre les métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière est encore classée rouge ce week-end dans le sens des départs. Les difficultés commenceront vers 9h sur l’A43 au niveau des péages. Des ralentissements sont attendus entre 9h et 19h sur l’A40, l'A43 principalement au passage des tunnels routiers. Des ralentissements pourront se produire également sur l’autoroute A13 à Paris en direction de la Normandie, entre 11h et 17h. Dans le sens des retours, la journée la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée orange. Le trafic sera très dense au départ des stations de sports d’hiver, en particulier dans les Alpes du nord à partir de 9h (N90, N201, N205, A40, D1091, N85).

Dimanche 5

A part quelques ralentissement possibles en fin d’après-midi, entre 17h et 19 h, aux abords des grandes métropoles notamment Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Paris, la journée est classée verte dans des deux sens.