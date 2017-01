Info trafic du week-end du 6 au 8 janvier: du vert presque partout

> Vendredi 6

Bison Futé voit vert sur toute la France que ce soit dans le sens des départs ou des retours. Toutefois, cela ne garantit pas une circulation fluide absolument partout. Ainsi, entre 17 heures et 20 heures, les grands axes seront un peu chargés autours des grandes villes: Paris bien sûr mais aussi Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille ou Nice. L'A11 entre Nantes et Angers et l'A10 entre Tours et Poitiers connaîtront également des ralentissements dans les deux sens.

A cela il faudra ajouter les risque liés à la neige et au verglas dans le nord de la France. Météo France a lancé une alerte concernant 18 départements.

> Samedi 7

Difficile d'imaginer une journée plus calme sur les routes de France. Naturellement classée verte par Bison Futé, la journée de samedi ne devrait connaître que quelques perturbations locales. Les trajets depuis et vers les stations de ski devraient entraîner des ralentissement sur l'A43 entre Lyon et Chambéry à la mi-journée, notamment dans le sens des retours de la montagne. Mais en dehors de cela, le trafic s'annonce particulièrement fluide.

> Dimanche8

Le calme du dimanche concurrencera celui du samedi. En dehors du tronçon de l'A8 situé entre Cannes et Nice, le réseau autoroutier sera particulièrement fluide jusqu'à 18 heures et les retours de week-end dans les grandes villes. Mais même là, le phénomène sera de faible ampleur sauf peut-être à Lyon et Marseille. Même les autoroutes menant à la capitale devraient être calmes.