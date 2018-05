Info Trafic du week-end du vendredi 18 au lundi 21 mai

Bison futé voit orange et rouge pour le week-end de la Pentecôte du vendredi 18 au lundi 21 mai. Si le jour n'est plus vraiment férié, de nombreux automobilistes devraient tout de même prendre la route pour ces quelques jours qui s'annoncent globalement ensoleillés.

Vendredi 18, la journée est classée orange au niveau national et rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Bison futé conseille d'éviter de quitter les grandes métropoles ou de transiter sur les voies rapides urbaines entre 16h et 20h et en Île-de-France de 11h à 21h.

Les autoroutes A13, A10, A7, A9 et A61 devraient être encombrées entre 16h et 20h en direction des côtes.

La journée est sans surprise classée verte dans le sens des retours.

Samedi 19, la journée est à nouveau classée orange à l'échelle nationale dans le sens des départs mais cette fois-ci point de rouge. Bison Futé invite les automobilistes à quitter l’Île-de-France avant 8h et les grandes métropoles avant 9h ou après 13h. Là encore la journée est classée verte dans le sens des retours.

Dimanche 20, Bison futé voit vert dans les deux sens et sur tout le territoire. De nombreux automobilistes devraient donc attendre le lendemain pour reprendre la route.

Lundi 21 en effet, Bison futé voit à nouveau orange sur tout le pays, mais dans le sens des retours cette-fois. L'organisme incite donc les automobilistes à rentrer dans les grandes métropoles avant 15h ou après 21h .

A noter également que Météo France prévoit des orages sur une grande partie du pays lundi dans l'après-midi. Il faudra donc rester très prudent sur des routes encombrées au retour de week-end.