Info trafic du weekend du 10 au 12 février: un samedi rouge vers les pistes de ski

Ce vendredi 10 au soir, les vacances scolaires d'hiver commencent pour les zones B et C. Bison Futé prévoit donc des ralentissements concernant presque l'ensemble du réseau routier. De nombreux vacanciers sont attendus sur les axes menant aux massifs montagneux, destination des sport d'hiver. Un trafic plus perturbé est à prévoir en région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment samedi 11.

Vendredi 10

Le vendredi 10 est classé par le site Bison Futé, vert au niveau national et orange en Ile-de-France, dans le sens des départs. Les grandes agglomérations connaîtront un trafic plus dense qu'à l'ordinaire. Le site conseille aux usagers partant en vacances d'éviter de quitter les grandes métropoles entre 16h et 20h. Les grandes rocades sont à éviter sur cette même période, particulièrement celle de Lyon. Il est recommandé de ne pas quitter ou traverser l’Île-de-France après 14 heures.

Samedi 11

Dans le sens des départs, le samedi 11 est classé vert au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes (01,38,69,73,74). Le trafic sera dense sur de nombreux axes du pays et notamment sur l’autoroute A6 entre Paris et Lyon de 7 heures à 15 heures. Les vacanciers souhaitant se rendre dans les stations de ski des Alpes du nord, sont invités à éviter les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre 9 heures et 18 heures "particulièrement les autoroutes A40 et A43". Dans le sens des retours, il est conseillé à ceux qui remontent vers le nord du pays de quitter les stations de ski des Alpes du nord avant 9h.

Dimanche 12

Le flux de vacanciers s'étant écoulés les vendredi et samedi, la journée du dimanche 12 est classée verte pour les départs comme pour les retours, sur l'ensemble du territoire.