Info trafic du weekend du 30 décembre au 2 janvier: des départs tranquilles et des retours compliqués

La circulation sera fluide sur les routes ce week-end selon Bison Futé, même si des difficultés temporaires sont à prévoir en début de soirée pour la Saint-Sylvestre. La nuit du Nouvel An étant très propice aux accidents, les automobilistes doivent donc faire preuve de prudence.

>Vendredi 30

La circulation devrait être plutôt fluide selon Bison Futé qui annonce une journée verte sur les routes dans le sens de départs et des retours. En revanche, des ralentissements devraient se faire sentir au départ de Paris sur l'A11 (vers Nantes), l'A19 (vers Orléans) et l'A13 (vers Rouen) selon Vinci autoroutes. L'A7 et l'A13 autour de Lyon connaitront également quelques ralentissements comme la périphérie des grandes villes, mais rien qui semble très inhabituelle.

>Samedi 31

La journée de samedi est classée verte sur l'ensemble du pays dans le sens des départs et des retours. Fête du Nouvel An oblige, des difficultés temporaires sont à prévoir en début de soirée sur les axes ralliant les lieux de festivités. Bison Futé appelle cependant à la prudence car cette nuit est traditionnellement riche en accidents. En cause la fatigue liés aux retours tardifs et les conditions climatiques défavorables comme les pluies verglaçantes. Cette nuit de fête ne doit pas faire oublier les recommandations de la sécurité routière sur l'alcool au volant. Elles sont plus que jamais de rigueur: "celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas".

>Dimanche 1er

Bison Futé prévoit une journée verte en France métropolitaine dans le sens des départs et des retours. Certaines précautions sont cependant à prendre pour éviter les ralentissements en cette veille de fin de vacances scolaires. De nombreuses familles vont quitter les stations de ski, Bison Futé recommande donc de partir des grandes vallées alpines avant 12h. Entre 16h et 20h, l'accès aux grandes villes ainsi qu'à l’Ile-de-France risque d'être engorgé, mieux vaut prévoir son trajet de retour en dehors de ces horaires. Les Français qui ont passé les vacances de Noël en Italie doivent regagner la France par le passage du tunnel du Mont Blanc avant 16h pour éviter les ralentissements.

>Lundi 2

Dernier jour des vacances scolaires, la journée de lundi s'annonce compliquée sur la route dans le sens des retours. L'ensemble du pays est classé orange par Bison Futé. Pour éviter les embouteillages, il faut quitter tôt les stations de ski des vallées alpines, l'idéal est de partir avant 10h. Les axes ralliant les grandes métropoles seront eux aussi particulièrement sujets aux encombrements. Il faut éviter de les regagner entre 16h et 20h, pour l'Ile-de-France et la capitale la tranche horaire sensible s'étend de 15h à 20h. Les grands axes connaîtront des ralentissements entre 12 h et 19 selon les prévisions de Bison Futé. Autre point noir la frontière italienne et le passage du tunnel du Mont Blanc. La circulation y sera très difficile entre 13h et 17h. Mais c'est vers l'Ile-de-France que la circulation sera particulièrement délicate: les automobilistes doivent s'attendre à des ralentissements sur l'A10, A6, l'A13, l'A3 et l'A4.