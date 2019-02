Info Trafic - Grève SNCF et RATP mardi 5: quelles perturbations?

Le trafic SNCF devrait être perturbé mardi de même que celui du métro, RER et Transilien à Paris et en Ile-de-France. L'intersyndicale CGT-FSU Solidaires a en effet appelé à une journée de grève et de manifestations "face à l'urgence sociale".

Les premières perturbations pourraient intervenir dès ce lundi soir et durer jusqu'aux premières heures de mercredi, le mouvement étant annoncé "à partir de lundi 4 février 20h, jusqu'à mercredi 6 février 8h".

Mise à jour à 19h40: Info Trafic: impact limité de la grève SNCF et RATP sur les transports mardi

Comme pour chaque grève des transports, l'impact sur la circulation dépendra de la mobilisation. Ce lundi après-midi, la SNCF annonçait déjà des perturbations sur les grandes lignes avec des suppressions d'Intercités sur les lignes Bordeaux/Marseille, Clermont/Béziers et Paris/Rodez.

Concernant les TER, la plupart des régions française devraient connaître des perturbations. Des retards, modifications ou surpressions de train sont attendus en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays-de-la-Loire et PACA. Les détails sont consultables sur le site dédié de la SNCF (voir ici).

Concernant les transports franciliens, ni la RATP ni la SNCF n'annonçaient encore en début d'après-midi de perturbations. Mais la situation est susceptible d'évoluer. Par ailleurs, deux manifestations étant prévues dans la journée (l'une entre rue de Rivoli et place de la Concorde, l'autre entre l'avenue Foch et le quai de la Rapée), certaines stations sons susceptibles d'être temporairement fermées sur ces itinéraires.

La CGT-Cheminots dénonce "une probable 5ème année de gel des salaires, des suppressions massives d’emplois dans le GPF, en particulier via la massification de la sous-traitance, l’externalisation et plus largement une productivité exacerbée qui pèse sur les conditions de travail et le quotidien des cheminots", mais aussi plus généralement "les politiques menées ces dernières années par tous les gouvernements qui se sont succédé, (qui) ont eu pour conséquence le creusement des inégalités, le chômage de masse et l’explosion de la précarité".

Un discours se retrouvant dans le discours des gilets jaunes sont certains sont attendus aux côtés des militants CGT pour un défilé que le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez espère "rouge et jaune".