Info trafic: le week-end du 21 juillet chargé dans le sens des départs

Le troisième week-end des vacances scolaires sera à nouveau chargé dans le sens des départs. Bison Futé a classé la journée de ce vendredi 20 en orange et a prévu "d’importants flux de véhicules et des encombrements sur les grands axes autoroutiers ainsi qu’en milieu urbain".

La journée de samedi 21 a quant à elle été classée rouge, donc "très difficile", dans le sens des départs et orange pour les retours.

Bison Futé a d'ailleurs prévenu les automobilistes que samedi serait "la journée la plus difficile pour effectuer un long trajet. Des problèmes de circulation sont attendus sur les grands axes du pays".

> Vendredi 20 juillet: Bison Futé voit orange sur toute la France ce vendredi de l'Ile-de-France vers la province. Et à moins de partir en dehors des heures de grande affluence, qui dureront parfois une bonne partie de la journée, il sera difficile d'échapper aux bouchons.

Globalement, l'A10, l'A20 et l'A60 au départ de Paris seront très encombrées jusqu'à au moins 18h voire 22h pour l'A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Bison Futé a aussi déconseillé aux automobilistes de circuler sur l'A6 entre Beaune et Lyon entre 12h et 14h et sur l'A7 entre Lyon et Orange entre 15h et 17h. Le trafic sera alors saturé.

Sur les autres autoroutes très empruntées comme l'A8, l'A9, l'A71 ou encore l'A43, il est conseillé d'attendre 18h pour pouvoir profiter d'une circulation beaucoup moins dense.

Du côté des retours, le trafic sera fluide dans tout le pays.

> Samedi 21 juillet: sera une journée très chargée dans le sens des départs et Bison Futé a classé la journée en rouge. Pour être sûr de ne pas être coincé dans les embouteillages, mieux vaudra partir au petit matin ou en fin de journée pour ne pas voir son temps de trajet augmenter significativement.

L'organisation publique a d'ailleurs fait état de certaines portions de routes qui seront très compliquées d'accès pendant la journée. Ce sera le cas du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l'A10, vers la province il faudra éviter le secteur entre 9h et 12h.

Sur l'A10 encore, le sens Poitiers vers Bordeaux sera saturé de 14h et 16h. Sur l'A6 le sens Lyon-Macon sera très difficile d'accès entre 11h et 14h. L'A7 sera aussi sujette à une circulation très dense entre Lyon et Orange entre 9h et 14h et 16h et 19h, dans le sens inverse le trafic sera aussi très difficile entre 9h et 14h.

Il faudra aussi éviter l'A7 entre Orange et Lançon-Provence entre 12h et 14h. Enfin sur l'A9 dans le sens Narbonne jusqu'à la frontière espagnole, la circulation sera saturée entre 11h et 14h.

> Dimanche 22 juillet: sera par contre une journée beaucoup plus calme dans le sens des départs comme dans celui des retours. Bison Futé a classé la journée en vert et ne prévoit aucune difficulté sur les routes françaises.