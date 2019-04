Info Trafic: les lignes de métro perturbées les Gilets jaunes samedi 13

Le trafic du métro parisien sera une nouvelle fois perturbé samedi 13 en raison des manifestations de Gilets jaunes. Encore une fois, c'est le quartier des Champs-Elysées et des institutions qui sera essentiellement touché, le quartier des Invalides sera également concerné.

Les stations suivantes seront fermées à partir de 8h:

Tuileries (ligne 1)

George V (ligne 1)

Concorde (ligne 1, ligne 8 et ligne 12)

Champs-Elysées Clémenceau (ligne 1 et ligne 13)

Miromesnil (ligne 9 et ligne 13)

Varenne (ligne 13)

Invalides (ligne 8 et ligne 13)

Assemblée nationale (ligne 12)

Charles de Gaulle – Etoile (ligne 1, ligne 2, ligne 6, et RER A).

"Les correspondances ne sont pas assurées. Les fermetures et réouvertures de stations/gare s'effectuent sur instruction de la Préfecture de police", précise la RATP. Il est donc possible que la suspension du trafic intervienne avant ou après 8h. La reprise dépendra de la durée de la manifestation et d'éventuels débordements. Les stations les plus éloignées du point de dispersion des manifestants devraient en principe rouvrir les premières.

Les Champs-Elysées sont de nouveau interdits aux Gilets jaunes samedi 13 avril par arrêté préfectoral. Ce dernier englobe également "un périmètre comprenant la présidence de la République et l’Assemblée nationale".

Lors de l'acte 21 et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur les manifestations ont rassemblé 22.300 personnes en France, dont 3.500 à Paris, soit la plus faible mobilisation depuis le 17 novembre. Cette semaine, Paris pourrait cependant être détrôné par Toulouse où plusieurs figures du mouvement des Gilets jaunes ont annoncé se rendre.