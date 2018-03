Info trafic - RATP: métros et RER seront en grève le 22 mars

Alors que la direction d'Air France fait des pieds et des mains pour tenter de désamorcer une grève de son personnel vendredi 23, les syndicats de la RATP ont annoncé mardi 13 qu'ils allaient se joindre au mouvement déjà prévu par les cheminots de la SNCF, le jeudi 22. De fortes perturbations sont donc à prévoir sur les métros et les RER en région parisienne.

Un préavis de grève couvrant l'ensemble des services de la RATP à Paris allant du mercredi 21 à 21h au vendredi 23 à 8h, a été déposé auprès de la direction, selon le détail du préavis mis en ligne par l'organisation. Sept des neufs syndicats de la fonction publique (CGT, FO, FSU, CFTC, CFE-CGC, FA et Solidaires) ont appelé à une journée d'action et de grève le 22 mars pour s'opposer à "la réforme du secteur public qui vise notamment à recourir davantage aux contractuels, à mettre en place une rémunération au mérite et ainsi qu'un plan de départs volontaires".

"L’exécution de ce statut n’améliorera pas les lacunes vécues quotidiennement par les usagers. Ces soi-disant nantis ont la juste rétribution des efforts consentis par tous les temps et les conditions dégradées et horaires décalées (jour-nuit, samedi et dimanche dans les tunnels insalubres)", fait avoir un tract de Sud Rail consulté par Le Parisien.

Les syndicats de la RATP veulent aussi afficher leur solidarité avec les cheminots de la SNCF, dont le statut particulier pourrait être modifié par ordonnance, avant l'été. "Le scénario du rapport «Spinetta» contre les cheminots et leur statut n'est pas de nature à nous rassurer. L'avenir des cheminots est intimement lié au nôtre", assure la CGT-RATP, premier syndicat de la régie des transports parisiens.

L'organisation demande à la direction une augmentation des salaires, l'arrêt des suppressions de postes, de la sous-traitance et la multiplication des filiales ainsi que la création de métiers du numérique.

Le jeudi 22 s'annonce d'ors-et-déjà comme une journée noire dans les transports.