Info trafic week-end de Noël: Bison Futé voit rouge pour sortir de Paris

Avec le début des vacances de Noël les routes françaises vont être encombrées ce vendredi 22. En Ile-de-France surtout, puisque Bison Futé a classé la journée en rouge dans le sens des départs.

Pour éviter d'être bloqué dans les embouteillages, l'organisme conseille aux usagers des routes de quitter Paris avant 10h et d'éviter si possible les grandes métropoles entre 15h et 20h ce vendredi.

Dès le début de la matinée des bouchons étaient prévus en Ile-de-France. Le périphérique était concerné tout comme les autoroutes A6, A10 et A13 et ce jusque dans la soirée. Certaines barrières de péage de l'autoroute A10 (celui de Saint-Arnoult-en-Yvelines) ou encore de l'A6 (celui de Fleury) pouvaient aussi être des lieux de forte affluence.

La journée de samedi 23 sera aussi très dense à Paris et dans ses alentours. Encore une fois, Bison Futé a classé la journée en rouge et a prévenu que la circulation serait "très difficile" dans le sens des départs.

A nouveau, des embouteillages sont prévus tout au long de la journée sur le routes d'Ile-de-France sur le boulevard périphérique parisien mais aussi sur les autoroutes A10, A86 et la N118. Encore une fois, les péages de Fleury (A6) et de Saint-Arnoult-en-Yvelines (A10) seront aussi des lieux à problèmes. Il est d'ailleurs conseillé de partir de la capitale après 6h.

Dans le sens des retours la circulation sera moins dense en Ile-de-France le mardi 26. Il faudra tout de même prévoir d'arriver en région parisienne avant 15 heures ou après 20h pour éviter les ralentissements.