La mère ne veut pas que son fils aille au Marineland d'Antibes, elle partage le mot d'excuse sur Facebook (photo)

C'est un mot d'excuse d'une mère pour son fils qui fait le buzz sur Internet depuis sa publication le mercredi 14. Une parente d'élève d'une école du sud de la France a en effet refusé que son petit garçon fasse une sortie scolaire au parc Marineland d'Antibes dans le département des Alpes-Maritimes. La cause? Le lieu propose des spectacles d'animaux aquatiques, et la mère est totalement opposé à l'exploitation d'espèces captives à des fins de distraction et a tenu à le faire savoir.

Elle a écrit à ce titre un mot que son enfant a remis à son institutrice, et la mère de famille n'y va pas par quatre chemins. "Nous pensons qu'il n'est pas éthiquement acceptable que des dauphins et des orques qui parcourent entre 100 et 200 km par jour dans la mer, soient enfermés dans des piscines et sautent dans des cerceaux. J'enseigne à mon enfant à ne pas s'émerveiller de la détresse animale. Merci de votre compréhension, cordialement, Audrey".

Publié dans la foulée sur Facebook, le fameux mot d'excuse a été partagé, dimanche 18 au matin, plus de 7.000 fois.

La maman assure qu'elle a consulté son fils, prénommé Mani, pour être certaine qu'ils étaient sur la même longueur d'ondes et qu'elle ne le privait d'une sortie qui lui aurait fait envie. Le petit garçon scolarisé en CE1 a assuré qu'il aurait préféré se rendre au "Village des fous" situé, lui, à Villeneuve-Loubet.

Des restrictions de plus en plus importantes affluent sur les parcs aquatiques. Depuis le mois de mai, il est notamment interdit de faire se reproduire ce type d'animaux en captivité. La loi exige également un élargissement des bassins.