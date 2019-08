La mode des bonbons au cannabis inquiète

En février de cette année, le Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris a traité le cas d'une personne intoxiquée après avoir consommé des produits dérivés au cannabis importés depuis l'étranger. Un incident qui a attiré l'attention des autorités sanitaires sur ce nouveau danger, à l'heure où de plus en plus de pays légalisent le cannabis.

Une enquête a été menée et d'autres cas ont refait surface, notamment concernant les bonbons au cannabis. Ces derniers représentent un véritable danger pour les enfants qui peuvent facilement les confondre avec des sucreries classiques.

Les plus petits sont les plus vulnérables. Mais chez les adolescents et les adultes aussi la consommation de THC sous cette forme peut représenter un risque pour la santé.

Le docteur Vodovar, médecin au Centre antipoison de Paris, a expliqué à Franceinfo que ces petits bonbons au cannabis peuvent entraîner des troubles neuropsychiques importants chez ces consommateurs, voire "des bad-trips plus importants que s'ils avaient fumé un joint".

Ce médecin s'est inquiété de cette nouvelle mode. Surtout qu'acheter des bonbons au cannabis peut se faire en quelques clics sur Internet. Et souvent la composition n'est pas très claire.

Mais avant que ces bonbons au cannabis se "démocratisent", les cas d'enfants empoisonnés au cannabis existaient déjà. "Nous avons régulièrement des problèmes à cause de la drogue à disposition des enfants. Ils prennent la résine posée à leur hauteur pour du chocolat", a-t-il déclaré. D'où son rappel à l'ordre, autant pour les petits que pour les grands.