La télé-poubelle rend idiot: c'est maintenant prouvé scientifiquement

La consommation massive de programmes de télévision superficiels a un impact politique pour les citoyens: selon une étude italienne, elle les rend moins performants d’un point de vue cognitif et civique.

Les émissions de télévision ultra-populaires amputent-elle notre intelligence? Depuis quelques décennies, avec la multiplication des contenus de divertissement peu reluisants sur le fond et pourtant très addictifs pour les plus jeunes notamment, les alertes en ce sens se multiplient. Et les Italiens en ont récemment fait la démonstration avec une étude s’appuyant sur des données recueillies depuis le début des années 80.

Cette période correspond au lancement de la chaîne privée Mediaset Italia, qui appartient majoritairement à l’ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi.

Conclusions sans appel

Cherchant à évaluer l’impact de cette télévision commerciale, trois chercheurs italiens ont croisé plusieurs types de données: la pénétration du signal des canaux de Berlusconi dans les différentes régions d’Italie, les chiffres d’audience par région et la nature des programmes diffusés d’une part. Les résultats de sondages, de tests psychologiques et cognitifs d’autre part. L’analyse de cette masse d’informations, réalisée à l’aide de modèle statistiques avancés, a ainsi permis d’établir le profil des personnes qui ont grandi en ayant accès aux émissions de Mediaset, et celui des celles qui ne regardaient pas ce type de programme. Leurs conclusions sont sans appel, et édifiantes!

Niveau de lecture et de mathématiques plus faible, performances cognitives impactées

Ainsi, selon cette étude publiée dans la très respectée American Economic Review l'été dernier, les jeunes militaires issus de régions qui recevaient la chaîne de Silvio Berlusconi affichaient, lors d’un test psychologique, des performances de 8 à 25% inférieures à celles de leurs camarades qui ont grandi sans Mediaset. Par ailleurs, les auteurs ont pu déterminer que les enfants et les adolescents qui regardaient Mediaset obtenaient, à l’âge adulte, des résultats nettement inférieurs tant en mathématiques qu’en lecture. D’une manière générale, les recherches démontrent que les téléspectateurs qui ont grandi avec Mediaset sont aujourd’hui devenus des adultes aux performances cognitives et à la conscience civique moindre… Une analyse qui devrait nous amener à reconsidérer la place que nous accordons à certains programme "divertissants".

