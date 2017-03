Tempête Zeus: des vents records en Bretagne

Les vents sont très impressionnants. Depuis ce lundi 6 au matin, la violente tempête nommée Zeus traverse le pays depuis la Bretagne jusqu'aux régions méditerranéennes y compris la Corse. D'après Météo France, 31 départements français sont en alerte orange vents violents et vague submersion. Ils sont touchés par des vents allant de 100 à 150 km/h.

Mais les régions de la Bretagne affichent des vents particulièrement impressionnants. Ils ont atteint des valeurs de record absolu dans plusieurs villes, 193 km/h à Camaret (29) et 190 km/h à Ouessant (29). Cette dépression est la plus violente depuis février 1996. La chaîne de prévision météorologique a comparé la tempête Zeus a un ouragan de catégorie 1. Après le passage de ces vents très violents, les dégâts sont importants sur le Finistère et le Morbihan. Le pic de la tempête est désormais passé.

Météo France a indiqué par ailleurs dans son bulletin de 6h que "la tempête est arrivée un peu plus tôt que prévue". Avant d'ajouter que "les vents vont se renforcer très rapidement ce matin à l’approche de la dépression. Des rafales d’ouest tournant nord-ouest de l’ordre de 110 à 120 km/h sont attendues dans les terres en Bretagne et Pays de la Loire, voire 130 km/h sur l’ouest de la Bretagne (Finistère et ouest Côtes-d’Armor/Morbihan) et jusqu’à 140 à 150 km/h localement sur les points exposés du littoral nord de la Bretagne".

La tempête se dirige maintenant à l’intérieur des terres des Pays de la Loire et de la région Poitou-Charentes, où les vents atteignent 117 km/h à Palluau (85), 105 km/h à Niort (79) et 104 km/h à La Rochelle (17). Les vents devraient continuer de souffler cette nuit.