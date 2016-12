L'année 2017 s'annonce déjà bonne pour... les jours fériés et les week-ends prolongés

L’année 2016 restera noire pour… les jours fériés. Cette année qui vient de s’écouler a en effet vu la très mauvaise conjonction des jours chômés avec les jours du week-end. Pour rappel, le 1er mai, le 8 mai, et Noël sont tombés un dimanche. Pas l’idéal pour envisager des escapades prolongées.

Mais bonne nouvelle pour les amateurs de courtes vacnces: 2017 s’annonce très favorable. En effet, suivant l’évolution annuelle du calendrier, le 1er mai, le 8 mai et Noël tomberont un lundi. Week-ends de trois jours garants donc pour ceux qui, majoritaires, ne travaillent pas le samedi. Moins bonne nouvelle forcément pour ceux qui avaient l’habitude de travailler le samedi, et pas le lundi (notamment dans le commerce).

Le 14 juillet tombera également cette année un vendredi! Soit un nouveau week-end de trois jours pour profiter –s’il daigne montrer son nez- du soleil. Du moins pour ceux qui ne seront pas déjà en vacances en cette période traditionnelle de congés.

La Toussaint, elle, tombera en 2017 un mercredi. Pas l’idéal, mais toujours bon à prendre. Moins bonne nouvelle par contre pour le 11 novembre, qui lui tombe un samedi. Tout le monde n’en profitera donc pas.

Et la palme du jour férié qui tombe le plus mal en 2017 revient… au Jour de l’An! Le 1er janvier a en effet la mauvaise idée de se produire un dimanche. Ce sera le seul cas de l’année.

Les jours fériés en 2017

Dimanche 1er janvier: Jour de l’An.

Lundi 17 avril: Pâques.

Lundi 1er mai: Fête du Travail.

Lundi 8 mai: Armistice 1945.

Jeudi 25 mai: Ascension.

Lundi 5 juin: Pentecôte.

Vendredi 14 juillet: Fête nationale.

Mardi 15 août: Assomption.

Mercredi 1er novembre: Toussaint.

Samedi 11 novembre: Armistice 1918.

Lundi 25 décembre: Noël.

Et en bonus pour les habitants de l’Alsace et de la Moselle, le vendredi saint (le 14 avril) et la Saint-Etienne (le 26 décembre): le premier tombe un vendredi (forcément…) et le second un mardi.