Le Doodle du jour célèbre Alexandre Dumas

Google et son Doodle de ce 28 août mettent à l’honneur l’écrivain français Alexandre Dumas (père) à travers une série de diapositives.

Mais pourquoi donc avoir choisi cette date sachant que l’auteur des Trois Mousquetaires, de la Reine Margot et du Comte de Monte-Cristo est né un 24 juillet (1802) et décédé un 25 décembre (1870) ?

Le Google Doodle du jour marque en réalité une date clé dans la carrière d’Alexandre Dumas. C’est en effet le 28 août 1844 que Le Journal des débats politiques et littéraires publie la première partie du roman « Le Comte de Monte-Cristo ».

Il en naîtra le livre-fleuve en trois parties que l’on connaît aujourd’hui, et dont Alexandra Dumas achèvera l’écriture en 1846. Chacune des parties ont d’ailleurs été publiées dans le Journal des débats, tandis qu’un autre journal, Le Siècle, offrait une vie imprimée à un autre roman célèbre : « Les Trois Mousquetaires ».

Avec son Doodle, le moteur de recherches Google marque donc l’événement Comte de Monte-Cristo avec une représentation d’Alexandre Dumas la plume à la main et – c’est beaucoup plus rare – une série de six diapositives narrant les moments forts du roman.