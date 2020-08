Le maillot du PSG interdit à Marseille pour le match Paris-SG / Bayern de dimanche (Préfecture)

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône interdit le port du maillot du PSG dimanche à Marseille à l’occasion de la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Si vous êtes un supporteur parisien en vacances à Marseille, ou bien un Marseillais fan du PSG (oui oui, c’est possible), ou bien juste un féru de foot qui vibre à l’avant-veille de la grande finale, autant le dire, vous n’avez pas de chance.

Dimanche, il vous sera impossible, sous peine d’une amende de 30000€ (tout de même) de porter le maillot du PSG dans les rues de la cité phocéenne. Promis, on n'est pas le 1er avril.

C’est le sens de l’étonnant arrêté de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, et qui vise à « éviter les débordements » et « prévenir tout trouble à l’ordre public ».

La qualification du PSG mardi 18 août avait effectivement donné lieu à quelques tensions entre supporteurs. Un homme avait été interpellé pour violences à l’encontre d’un supporteur du PSG.

Signes extérieurs de PSG

Même avec des effectifs de police conséquents et le renfort d’une compagnie de CRS – 130 hommes chargés de contrôler le port du masque -, à Marseille, on préfère visiblement prévenir que guérir. Et donc interdire.

Les maillots du PSG ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés par l’arrêté préfectoral. Selon Le Parisien, tout signe extérieur de soutien au club finaliste français sera banni, écharpes et casquettes comprises.

Et le masque aussi peut-être ? Il est pourtant obligatoire en extérieur sur le Vieux port et dans sept arrondissements de Marseille. Dilemme…