Le passe Navigo coûtera 75,20 euros à partir du 1er août

Les usagers de la RATP risquent une nouvelle fois de taper du poing sur la table. Après une hausse de trois euros l'été dernier, le prix du passe Navigo devrait augmenter de 3% le 1er août prochain pour atteindre 75,20 euros contre 73 euros aujourd'hui. C'est lors du conseil d'administration du Stif (Syndicat des transports d'Île-de-France), prévu le 28 juin, que Valérie Précresse devrait annoncer la nouvelle. Quant aux tickets de métro à l'unité, leur prix ne changera pas. En revanche, le carnet de 10 tickets augmentera de 40 centimes, à 14,90 euros.

Du côté de la Région, ces augmentations sont justifiées par le financement des investissements visant les infrastructures: "En 2018, nous aurons passé 100% des commandes de trains et de rames, nous poursuivons les renforts d’offre sur les bus, nous déployons le plan vélo... Tous ces investissements, nous devons les financer". En parallèle, ces hausses de prix devraient également servir à trouver comment assurer à partir de 2023 l'exploitation du Grand Paris Express (GPE), le futur métro automatique en rocade autour de Paris. Dès son entrée en service en 2023, il coûtera 1,5 milliard d'euros au Stif.

Mais pour Jonathan Kienzlen (PS), conseiller régional d’opposition et administrateur du Stif, ces nouvelles hausses ne sont pas admissibles. "Valérie Pécresse revient à nouveau sur sa promesse de ne pas toucher au passe Navigo, en s’attaquant pour la deuxième année consécutive au pouvoir d’achat des Franciliens et en plus, elle profite des vacances d’été pour le faire", a-t-il déploré. Pour rappel, en décembre 2015, la présidente du Stif s'était engagée à ne plus l'augmenter. "Moi je maintiendrai le passe Navigo à 70 euros car je ne jouerai pas avec le pouvoir d'achat des Franciliens", avait-elle ainsi déclaré.

Ces dernières années, hormis la baisse liée au passage au passe unique en 2015, les tarifs du passe Navigo n'ont cessé d'augmenter constamment chaque année. Sur les zones 1-2, entre 2009 et 2014, le tarif est ainsi passé de 56,60 à 67,10 euros, puis à 70 euros le 1er septembre 2015 et enfin à 73 euros en juillet dernier.