Pink Whale Challenge: le nouveau défi qui contre-attaque le Blue Whale Challenge

De nombreux internautes sont choqués par le Blue Whale Challenge. Ce challenge fait fureur depuis plusieurs semaines et inquiète de plus en plus les autorités des pays du monde entier. Ce "jeu" met au défi les adolescents de se mettre en danger jusqu'à les pousser au suicide. Au début, les défis ne sont pas très compliqués. Il est par exemple simplement demandé de dessiner une baleine sur une feuille ou de se lever la nuit pour écouter de la musique triste. Mais par la suite, les choses se corsent. Les participants doivent, à un moment, se taillader le bras en forme de mots ou de symboles. Puis au 50e jour, ils doivent mettre fin à leurs jours pour remporter la partie.

Selon le média russe Novaya Gazeta, ce "jeu" est soupçonné d'être lié à 130 suicides en Russie ces six derniers mois.

Suite à ces informations, des internautes ont décidé de contrer ce challenge en créant une nouvelle série de défis: le Pink Whale Challenge (Baleine Rose en Français) avec des défis positifs.

Le Pink Whale Challenge se déroule en plusieurs jours et a pour but de mettre en avant la générosité, l’amour et le bonheur. Les premiers jours, il faut sourire à quelqu’un dans la rue puis faire la liste de ce qui te rend heureux. Par la suite, il faut manger vegan, lire un livre ou encore dire je t’aime à quelqu’un. Des défis simples et mignons qui fonctionnent bien grâce au hasthag #PinkWhaleChallenge crée pour l’occasion sur Twitter.

Espérons donc que ce challenge rencontre plus de succès auprès des adolescents que le Blue Whale Challenge.