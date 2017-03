Le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants

La sécurité de l’enfant avant tout! Jusqu'à aujourd’hui, le casque était recommandé. Mais pour réduire les accidents de vélo chez les cyclistes de moins de 12 ans, le port du casque devient obligatoire dès ce mercredi 22 En cas de non-respect de cette nouvelle mesure, c’est l’adulte qui accompagne l’enfant qui s’expose à payer une amande de 90 euros si elle est réglée dans les 3 jours et de 135 euros si elle est réglée dans les 45 jours. Une facture salée…mais pour la bonne cause.

La mesure avait été prise lors du Comité interministériel de la sécurité routière en octobre 2015. Le décret d'application avait été publié au Journal officiel en décembre dernier. Il laissait de ce fait trois mois aux parents pour s'équiper en casques.

"Si un parent n'en met pas, l'enfant va demander +Pourquoi tu ne mets pas de casque?+ On veut passer le message par la voix des enfants", explique Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière. Le message est clair, le but est que ça devienne un vrai automatisme pour les enfants et les parents.

D'après la Sécurité routière, la mortalité des cyclistes a augmenté de 7% en 2016. Le port du casque, lui, diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%.

"Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus graves que chez les adultes ou adolescents. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure de 31% et le risque de blessure au visage de 28%" met en garde la sécurité routière.

Le port du casque a déjà fait ses preuves dans 12 pays de l’Union Européenne.