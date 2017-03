Les Français lisent de plus en plus, 20 livres en moyenne par an

Les Français aiment s'instruire et s'évader. Selon les conclusions d'une enquête menée par Ipsos pour le Centre national du livre (CNL), ils lisent de plus en plus de livres (20 par an en moyenne contre 16 en 2015). Une forte augmentation qui s'explique notamment par une progression de la lecture du livre numérique. En moyenne, les Français ont lu 17 livres au format papier et trois livres au format numérique en 2017 contre respectivement 14 livres papiers et deux livres numériques en 2015. "Globalement la France reste un pays de lecteurs même s'il existe encore un déséquilibre entre les hommes et les femmes et entre les âges aussi", a estimé Vincent Monadé, le président du CNL.

Au total, neuf Français sur dix (91%) ont lu au moins un livre au cours des 12 derniers mois. Selon les résultats de cette enquête, ils lisent pour approfondir leurs connaissances (27%), se faire plaisir (22%), s'évader (17%) mais aussi se détendre (14%). Quant au genre littéraire le plus prisé, il s'agit du roman et notamment le roman policier. S'en suivent les livres pratiques et les BD. Il y a également une nette progression de la lecture des livres pour enfants et des livres sur le développement personnel.

Mais les Français disent manquer de temps pour lire plus. Ils sont près de 63% à vouloir passer plus de temps à ce passe-temps. Ce chiffre s'élève même à 76% chez les 25-34 ans.

D'après leurs dires, s'ils avaient une journée supplémentaire dans la semaine à consacrer aux loisirs, la lecture serait l'une des activités privilégiées par les personnes interrogées, avant une sortie culturelle (musée), le cinéma, la télévision. C'est toutefois sortir avec des amis que les Français privilégieraient.