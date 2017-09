Les Français ont une mauvaise image de Facebook mais apprécient Google ou Microsoft

Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft: les géants du web ont pris dans le paysage quotidien et économique une place que personne ne saurait contester. Raison pour laquelle le baromètre Postrernak/Ifop, réalisé début septembre, et qui analyse chaque année l'image que se font les Français des grandes entreprises, a décidé d'accorder une place spécifique aux "GAFA" (acronyme formé par les initiales des principales sociétés américaine d'Internet Google, Apple, Facebook, Amazon).

Cette étude montre que le nombre d'utilisateurs d'un site n'est pas forcément corrélé à une bonne image, mais aussi que ces géants américains, bien que massivement utilisés, ne sont pas spécialement bien vus par les Français.

Ainsi, malgré ses 33 millions d'utilisateurs dans l'Hexagone, soit près de la moitié de la population, Facebook n'a qu'un indice d'image de 25. A titre de comparaison, dans le classement Postrernak/Ifop réalisé sur 30 entreprises françaises, la Société générale est 28ème avec 31 points et SFR 29ème avec 14 points.

Le réseau social est dernier dans ce classement des géants du web, largement dominé par Google (64 points) et Microsoft (63). Viennent ensuite Amazone (55) et Apple (51). Des résultats, qui en croisant avec celui des 30 entreprises françaises testées, les placeraient entre la 8ème et la 16ème place.

Interrogé sur l'image qu'ils avaient de ces sociétés "en fonction de ce que vous avez entendu dire d’elles ces derniers mois", les personnes sondées ont plébiscité notamment Michelin (premier avec 78 points) puis Airbus (76) et Citroën (72). La SNCF arrive dernière avec 11 points.

Sondage réalisé les 7 et 8 septembre 2017 sur un échantillon national représentatif de la population française, composé de 1.014 personnes âgées de 18 ans et plus.