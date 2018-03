Les Franciliens prêts à gagner moins pour travailler plus près de chez eux

La distance entre le travail et le domicile des Franciliens leur pèse de plus en plus. Plus de la moitié d'entre eux (52%) mettent plus de 45 minutes à se rendre sur leur lieu de travail chaque matin selon une étude.

Cette dernière réalisée par RegionsJob et dévoilée ce lundi 12 par Le Parisien révèle que 76% des habitants d'Ile-de-France sont prêts à accepter d'être moins payés mais d'avoir un travail situé à moindre distance de leur domicile.

Le sondage effectué auprès de 1.851 personnes, salariées ou pas, a aussi pointé du doigt les différences entre les habitudes des travailleurs selon qu'ils habitaient en région parisienne ou dans le reste de la France.

Ainsi, seulement 29% des Franciliens utilisent la voiture pour se rendre au travail alors que c'est chose commune pour 69% des personnes habitant partout ailleurs. Au contraire les habitants de région parisienne empruntent pour la majorité les transports en commun (58%) contre seulement 18% pour les habitants de province.

Enfin, les habitants d'Ile-de-France ne se sont toujours pas mis au vélo pour se rendre au travail: seulement 4% d'entre eux ont opté pour le deux-roues. Dans les grandes villes de province, celles de plus de 100.000 habitants comme Grenoble, Strasbourg ou même Rennes, ils sont 19% a avoir pris la décision de se déplacer en vélo.

Ces villes sont d'ailleurs plutôt prisées par les travailleurs: 35% des salariés ne mettent qu'entre 15 et 30 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail, le paradis.