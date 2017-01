Les gares de Lyon et de Bercy fermées le 18 et 19 mars prochains, des perturbations à prévoir

La SNCF a dévoilé ce jeudi 26 les modifications de circulations qui vont affecter les gares parisiennes de Lyon et de Bercy les 18 et 19 mars prochain, lorsque l'aiguillage qui date de 1930 sera remplacé par une tour de contrôle ferroviaire.

Elle sera située à Vigneux-sur-Seine, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, et gérera l'ensemble des circulations de trains sur les neuf premiers kilomètres de voies. Le chantier va conclure cinq ans de modernisation des postes d'aiguillage de surface de la gare de Lyon.

Des perturbations sont à prévoir sur les réseaux TGV, Intercités et TGV qui empruntent ces deux gares, la SNCF annonce des "fréquences allégées", et des "redirections vers d'autres gares franciliennes".

> Bourgogne: aucun TER ne circulera entre Dijon et Paris, les 18 et 19 mars prochains. Les Intercités et les TER desservant cette région partiront de la gare d’Austerlitz.

> Côte d'Azur: trafic reporté sur la gare de l’aéroport Charles de Gaulle 2 TGV et Marne-la-Vallée.

> Lyon: destination assurée également à partir de la gare de Marne-la-Vallée.

> Alpes: trafic au départ de Versailles-Chantiers via Massy-Palaiseau.

> Sud-Est: les TGV Languedoc circuleront à partir de la gare parisienne de Montparnasse.

> Suisse: les trains en provenance et à destination de la Suisse seront déroutés vers la gare de l’Est.

Le RER D, qui circule sur les mêmes voies, sera également concerné. Il ne circulera pas entre Châtelet-Les Halles et Villeneuve-Saint-Georges, entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Ris-Orangis et entre Corbeil-Essonnes et Melun. Quant à la ligne R du Transilien, elle reliera Melun depuis Juvisy-sur-Orge et non depuis la gare de Lyon. En conséquence, la SNCF "conseille aux voyageurs du RER D et de la ligne R Transilien de reporter leurs déplacements".

Les métros et le RER A ne seront cependant pas impactés par les travaux et fonctionneront normalement.